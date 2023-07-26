«Яндекс Погода»: в регионах Черноземья 27 июля будет облачно, до +32°

В четверг, 27 июля, на территории разных регионов Черноземья ожидается как дождливая, так и облачная погода, а среднесуточная температура составит от +28° до +32°», следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В частности, дождь с грозой ожидается в Курской области. Столбик термометра в этом регионе поднимется до +30°.

В Белгородской, Липецкой и Орловской областях, как прогнозируют синоптики, будет облачно с прояснениями. В первых двух регионах ожидается самая жаркая в макрорегионе погода — до +32°. На Орловщине, наоборот, будет прохладнее всего — +28°.

В Воронежской и Тамбовской областях прогнозируется малооблачная погода, а столбик термометра, в среднем, также поднимется до +32°.

Сергей Калашников

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