В Крыму у мыса Казантип появится новый курортный поселок

В Крыму в районе мыса Казантип появится новый курортный поселок. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития РК.
Фото: пресс-служба корпорации развития Крыма
Курортная территория появится в селе Мысовое Ленинского района. Курорт будет носить название село «Преображенское». Инвестор построит виллы, спортивную площадку, парковку на 45 автомобилей, административные здания и другую инфраструктуру.
На прилегающем пляже обустроят теневые навесы и деревянные помосты. На пляжной территории пройдут работы по выравниванию полосы дикого пляжа с сохранением рельефа и насаждений.
«Предварительная стоимость проекта – 103,4 млн руб. Строительство нового курортного поселка позволит создать 11 рабочих мест.»,— говорится в сообщении.
Кроме того, инвестор направит около 10 млн руб. на благоустройство и создание инфраструктуры в Крыму.
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