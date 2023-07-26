В Крыму у мыса Казантип появится новый курортный поселок

В Крыму в районе мыса Казантип появится новый курортный поселок. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба корпорации развития Крыма Фото: пресс-служба корпорации развития Крыма

Курортная территория появится в селе Мысовое Ленинского района. Курорт будет носить название село «Преображенское». Инвестор построит виллы, спортивную площадку, парковку на 45 автомобилей, административные здания и другую инфраструктуру.

На прилегающем пляже обустроят теневые навесы и деревянные помосты. На пляжной территории пройдут работы по выравниванию полосы дикого пляжа с сохранением рельефа и насаждений.

«Предварительная стоимость проекта – 103,4 млн руб. Строительство нового курортного поселка позволит создать 11 рабочих мест.»,— говорится в сообщении.

Кроме того, инвестор направит около 10 млн руб. на благоустройство и создание инфраструктуры в Крыму.

Анастасия Донскова

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