Спрос на ипотеку в Воронежской области за месяц вырос на 27%

Рынок ипотеки в Воронежской области демонстрирует восстановительный рост после падения в первые месяцы 2023 года. В июне жители региона подали 4 214 заявлений на оформление ипотечных жилищных кредитов, что на 27% больше, чем в мае (3 308). Об этом сообщает «Горком» со ссылкой на данные регионального управления Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Годом ранее в июне было подано 4 030 заявлений на оформление ипотеки, а в мае 2022-го воронежцы подали 3 137 таких заявлений.

Напомним, в первом квартале 2023 года в Воронежской области почти вполовину уменьшились выдачи ипотечных кредитов, за которые покупают до 90% квартир в новостройках. Наибольшее снижение было зафиксировано к январю 2022-го (-63%), в феврале и марте кредитование продолжило сокращаться в пределах 45%. Девелоперы на тот момент подтверждали снижение уровня продаж, отмечая, что для роста рынка ипотеки не хватает «уверенности в завтрашнем дне».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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