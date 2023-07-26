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В Рыбинске создают радиолокационные станции для борьбы с дронами

«Рыбинский завод приборостроения» разрабатывает новый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Фото: Максим Авдеев / Телеграм-канал

Фото: Максим Авдеев / Телеграм-канал

Господин Авдеев отметил, что радиолокационные станции для борьбы с дронами смогут обнаруживать самые сложные объекты, в том числе миниатюрные дроны.

«Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали, — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки»,— цитируют РИА Новости гендиректора завода приборостроения Андрея Комогорцева.

Работу по созданию комплекса планируется завершить до конца третьего квартала 2023 года.

Алла Чижова

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