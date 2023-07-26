Альфа-банк и Superjob запустили верификацию профилей работодателей через Alfa ID. Это еще один способ входа на Superjob, его могут использовать компании-работодатели, которые являются клиентами Альфа-банка. Всего за пару кликов такие организации могут получить статус «Дополнительно проверен». Этот статус — доказательство того, что работодатель проверен представителями Альфа-банка при личной встрече, а за учетной записью стоит реальная компания или человек, которым можно доверять.

Японская компания Suzuki увеличит на $29 млн инвестиции в свой автомобильный завод в венгерском Эстергоме. Будут расширены мощности завода по производству бамперов, по покраске и сварке, приобретено высокотехнологичное оборудование и построена солнечная электростанция. Венгерский завод является третьей по величине производственной базой Suzuki.

Американская Boeing опубликовала финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Компания также заявила, что увеличивает производство своего самого продаваемого узкофюзеляжного самолета 737. На фоне выхода отчетности акции компании выросли на 5%, следует из данных Нью-Йоркской биржи.