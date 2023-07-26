Росприроднадзор вновь заподозрил липецкие теплицы «Овощи Черноземья» в сбросе стоков

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора проверило информацию о несанкционированном сбросе сточных вод на почву в Липецкой области местным тепличным комплексом ООО «Овощи Черноземья». Как сообщила пресс-служба ведомства, «выезд на место показал, что сброс стоков прекращен, однако состояние почвы указывает на его продолжительное воздействие». Работники ведомства отобрали пробы почвы, чтобы проверить их на содержание загрязняющих веществ.

По данным Липецкой природоохранной прокуратуры, ранее в январе 2021 года компания уже сбрасывала сточные воды из искусственного водоема «на рельеф местности с дальнейшим попаданием стоков в реку Усмань». По факту порчи почвы ведомство добилось для «Овощей Черноземья» штрафов на 420 тыс. руб. «Однако ущерб, причиненный плодородным почвам, в добровольном порядке возмещен не был. Согласно произведенным расчетам, его размер составил 39,3 млн руб.», — рассказывали в прокуратуре.

В конце 2021 года суд по иску Росприроднадзора взыскал с агропредприятия 2,8 млн руб. за сброс стоков. В июне 2023-го надзорный орган добился взыскания с «Овощей Черноземья» еще 37 млн руб.

Подробнее о загрязнении реки Усмань — в материале «Ъ-Черноземье» «Стоки делят по статьям»

Алина Морозова

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