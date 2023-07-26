Эвакуированные в Тамбовскую область белгородцы возвращаются в Шебекино

Из пунктов временного размещения в Тамбовской области возвратились 42 жителя Шебекинского городского округа Белгородской области, вынужденно покинувших свои дома во время активных обстрелов ВСУ в конце мая-начале июня. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там уточнили, что всего в Тамбовскую область были эвакуированы 146 белгородцев, но « в ближайшее время все размещенные в ПВР вернутся домой».

«В кратчайшие сроки сотрудники министерства труда и занятости населения области, других органов организовали прием и размещение граждан. Их поселили в одном из пунктов временного размещения Тамбова, оказали гуманитарную, социальную и медицинскую поддержку»,— отметили в тамбовском облправительстве

Сергей Калашников

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