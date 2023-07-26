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В Сочи задержали самокатчика, сбившего пенсионерку в центре города

В Сочи задержали мужчину, сбившего на электросамокате 71-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба УВД курорта.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент произошел двумя днями ранее на улице Роз. Допустив наезд на пешехода, мужчина скрылся с места происшествия и не оказал помощь пострадавшей.

«Полицейские установили личность данного гражданина, им оказался 21-летний местный житель»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, нарушителя задержали, проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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