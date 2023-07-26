Избирком отказал «Новым людям» в заверении кандидатов на довыборы в гордуму Воронежа

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района Воронежа отказала реготделению партии «Новые люди» в заверении списка кандидатов в депутаты городской думы по одномандатным избирательным округам №5 и №18. Согласно тексту решения, процедура проведения мероприятия по их выдвижению «была проведена с нарушениями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, заседание общего собрания реготделения созвал неуполномоченное лицо — секретарь совета. Согласно уставу, полномочия на это имеет только совет, являющийся коллегиальным органом.

У воронежского реготделения «Новых людей» уже были проблемы с выдвижением своих кандидатов на выборы в гордуму. В прошлом году суд удовлетворил иск кандидата от «Единой России» Марины Бочаровой об отмене регистрации соперницы от «Новых людей» Маргариты Кудаевой.

Довыборы по двум одномандатным округам проводятся в связи с отставками Алексея Пинигина, которого сейчас судят за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и отбывающего срок за аналогичное преступление Сергея Кудрявцева. «Единая Россия» выдвинула на вакантные места технического директора ООО «Градпроект» и сына экс-депутата облдумы Петра Михина Максима Михина и командира отряда мобильного особого назначения «Центр» воронежского управления Росгвардии Александра Воронца, а КПРФ — помощника депутата гордумы Валентина Ковалевского и летчика Виктора Туркова.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте