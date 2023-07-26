В Темрюкском районе началось благоустройство набережной

В поселке Сенном Темрюкского района началось благоустройство территории набережной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Протяженность участка составит 1 км. К настоящему времени на территории выполнили 40% необходимых работ.

«В настоящее время на набережной готовят основание для асфальта и тротуарной плитки. Параллельно рабочие укрепляют береговую линию. В ближайшее время установят лавочки, затем озеленят территорию»,— говорится в сообщении.

На набережной в Сенном появятся детские и спортивные площадки, новое освещение, навесы и качели. Как отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, в нынешнем году в регионе благоустроят 141 общественную территорию.

Анастасия Донскова

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