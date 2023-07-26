Воронежский госуниверситет предупредил о волне мошенничеств с общежитиями

Волна мошенничеств с закреплением мест в общежитиях может докатиться до абитуриентов крупнейшего в Черноземье Воронежского госуниверситета (ВГУ) и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Там пояснили, что аферисты просят плату за якобы предоставление такой услуги.

Представители ВГУ уточнили, что места в общежитиях закрепляются без предоплаты и не по переписке. Они распределяются между студентами после подачи учащимся соответствующих заявлений в управление студенческим жилищным комплексом вуза.

В прошлом году ВГУ, как и другие ведущие вузы Черноземья, столкнулся с нехваткой абитуриентов по техническим специальностям, которые требуют от выпускников школ сдавать ЕГЭ по химии, физике, биологии и математике (профильная часть). Недобор первокурсников в университетах оценивали в среднем в 5–7%. В итоге вузы прецедентно стали объявлять о дополнительном наборе абитуриентов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Естественный недобор».

Алина Морозова

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