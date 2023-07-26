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Малоимущих нижегородцев освободили от платы за жилье по соцнайму

Дума Нижнего Новгорода согласовала изменения в постановление о порядке признания граждан малоимущими. Жителей с недостаточным уровнем дохода освободили от платы за аренду жилья по договорам социального найма, сообщили в пресс-службе думы.

До внесения изменений в Нижнем Новгороде не было правовой основы для использования этой меры поддержки, хотя она предусмотрена жилищным кодексом РФ. Порядок освобождения малоимущих жителей от платы за жилье установит городская дума.

Социальный наем — разновидность аренды жилья, при которой арендодателем выступает государство или муниципальный орган власти. Жилое помещение сдается по низкой цене и не облагается налогом на недвижимость.

Елена Ковалева

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