В Анапе число субъектов малого и среднего бизнеса выросло за год на 3,3%

По данным на 1 июля 2023 года, в Анапе насчитывается 12 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было объявлено на заседании совета по МСП под руководством главы города Василия Швеца.

Общее количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, за этот же период выросло на 1 тыс. человек и превысило 14 тыс. человек. По итогам I полугодия Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал анапским предпринимателям 10 займов на сумму около 30 млн руб., Фонд развития промышленности — на 50 млн руб. Кроме того, Фонд развития бизнеса одобрил шесть поручительств более чем на 30 млн руб.

Василий Швец назвал важным, что анапское предпринимательское сообщество стабильно развивается. По его словам, в городе необходимо расширять каталог местных производителей.

«Он должен быть на столе у директора каждой здравницы, находящейся в процессе строительства, ремонта или реконструкции. Это увеличит охват потребителей местной продукции. Также необходимо на постоянной основе организовать дни открытых дверей для местного бизнеса, информировать обо всех мерах господдержки»,— добавил глава города.

Александр Орлов

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram