В Белгородской области детдом перестроят в православный детсад

Православный детсад откроется на месте Прохоровского центра развития и социализации ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе белгородской митрополии со ссылкой на директора детского дома Ирину Агафонову. По ее словам, решение было принято в связи с тем, что в детском доме «в последние годы осталось очень мало воспитанников». Сейчас там живут четыре выпускника. Они уже поступили в колледжи и конце августа 2023 года переедут в их общежития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чтобы перепрофилировать детский дом в детсад, нужно, как сообщила госпожа Агафонова, построить отдельное здание для пищеблока и сделать теплый переход между главным и спортивно-досуговым корпусом здания. Это предписывают санитарные нормы. Также ожидается, что на втором этаже основного здания расположится храм, а на стенах детского сада «будет множество фресок». Как ожидается, в православном детсаду будут работать три группы по 12-15 человек. По словам госпожи Агафоновой, к ней уже обратилось порядка 100 желающих отдать детей в сад, в том числе воспитанники детского дома, создавшие свои семьи.

Планируется, что реализация проекта займет 11 месяцев. Стоимость работ не раскрывается, сказано лишь, что «могут потребоваться большие капиталовложения».

По собственным данным , Прохоровский православный центр развития и социализации ребенка был построен на средства экс-депутата Госдумы Сергея Муравленко, родившегося в Самарской области. Учреждение открылось в 2002 году, в нем одновременно обучались по 20 мальчиков. Сейчас учредителем детдома выступает Белгородская и Старооскольская епархия белгородской митрополии. Учреждение на средства епархии и управления социальной защиты облправительства. За почти 21 год существования из Прохоровского детдома выпустились 70 мальчиков. По данным епархии, многие из них получили высшее образование в белгородских вузах, несколько человек окончили Российскую таможенную академию в Подмосковье и Военный институт Федеральной пограничной службы РФ. Часть выпускников принимает участие в специальной военной операции на территории Украины. Один их них — Алексей Пруцев — ушел на фронт добровольцем и погиб. У него остались супруга и дети.

Алина Морозова

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