Водителям ярославского и рыбинского автотранспортных предприятий повысят зарплату

В «Ярославском АТП» и рыбинском «ПАТП-1» в августе водителям поднимут зарплаты. Об этом сообщает портал «Ярньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Сегодня глава Рыбинска Дмитрий Рудаков анонсировал повышение заработной платы для водителей, работающих в «ПАТП-1».

«В июле ПАТП-1 повысило заработную плату для водителей на 10%. В августе повышение продолжится. У сотрудников должна быть конкурентоспособная оплата труда и достойные условия работы»,— написал в соцсетях господин Рудаков. По данным портала, минимальные выплаты водителям достигнут 50 тыс. руб., сейчас минимум — 40 тыс. руб. При этом зарплата может быть выше в зависимости от количества отработанных смен.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле тоже прорабатывается вопрос повышения зарплат водителям АО «Ярославское АТП» и АО «ЯрГЭТ». Директор «Ярославского АТП» рассказал, что с 1 августа водителям предприятия поднимут зарплату на 15%, в то время как сейчас она в среднем составляет 52 тыс. руб.

Алла Чижова