Специалисты Белгородэнерго рассказали будущим водителям грузовой техники о правилах работы вблизи ЛЭП

Обучающее занятие по предотвращению электротравматизма провели специалисты филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» для курсантов старооскольской автошколы ДОСААФ России.

Фото: Белгородэнерго

Более двадцати будущих водителей грузовой спецтехники и легковых автомобилей узнали об основных причинах поражения электрическим током, шаговом напряжении и способах выхода из опасной зоны, о допустимом расстоянии от токоведущих частей и правилах поведения внутри машины, попавшей в зону поражения электрическим током.

Будущим владельцам водительских удостоверений напомнили, что крупногабаритному транспорту категорически запрещено передвигаться по автотрассе с поднятым кузовом: можно зацепить пересекающую дорогу линию электропередачи и попасть под напряжение. Кроме того, смертельно опасно в непосредственной близости от ЛЭП проводить погрузо-разгрузочные, строительные и другие работы.

«Если автотехника задела провода ЛЭП, человеку, чтобы сохранить жизнь, нельзя покидать салон. Водитель в безопасности, пока находится в машине. Сохраняя спокойствие, следует связаться с энергетиками по круглосуточному телефону 13-50 или 112 для обесточивания линии. Если началось возгорание и требуется срочно покинуть салон, необходимо выпрыгнуть так, чтобы приземлиться одновременно на обе ноги, а затем «гусиным» шагом, не отрывая ступни от земли и друг от друга, уйти из опасной зоны на 8-10 метров. Во время прыжка важно исключить одновременное касание корпуса автомобиля и земли», – подчеркнул старший мастер Старооскольских электрических сетей филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Иван Труфанов.

«Большинство несчастных случаев, связанных с электротравматизмом, происходит по вине самих пострадавших. Одна из причин – незнание, а потому несоблюдение правил безопасности. И задача энергетиков – донести эти знания до каждого. Мы проводим подобные лекции регулярно в разных аудиториях и стараемся сделать все, чтобы предотвратить гибель людей из-за некорректного обращения с электричеством», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.