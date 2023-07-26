Больше миллиона перевела жительница Ярославля мошенникам в надежде заработать

В полицию обратилась 64-летняя жительница Ярославля, которая сообщила о хищении у нее более 1 млн руб. Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, мошенники вынудили женщину перевести деньги, обещая ей дополнительный заработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе рассказали, что женщина увидела рекламу о получении дополнительного заработка и заполнила анкету, вписав свои данные. Ей позвонили и представились сотрудниками торговой платформы. Они пообещали женщине дальнейшие обучение и создали ей личный кабинет, куда предложили внести первоначальную сумму. Заявительница перевела на электронный кошелек 11 тыс. руб., потом еще 90 тыс. руб. После этого ей перевели около 9 тыс. руб. Женщина поверила в предложенную схему, взяла кредит на 500 тыс., добавила 400 тыс. руб. из своих сбережений и все перевела на счета мошенников. В полицию пострадавшая обратилась после того, как от нее стали требовать сделать новый перевод.

«Следственным подразделением ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), устанавливаются лица причастные к его совершению»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова