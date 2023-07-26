Жителей Туапсинского района предупредили о новых ливнях

В Туапсинском районе в период с 27 по 29 июля ожидаются проливные дожди, ливни, грозы и град. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС»,— говорится в сообщении.

Жителей предупредили об опасности нахождения в зонах подтоплений, в том числе на берегах рек, моря. Рекомендовано не выходить в горы и не выезжать в лес.

Ранее обильные ливни, прошедшие на территории района 12 и 15 июля, привели к многочисленным подтоплениям. Пляжи муниципалитета закрыли для посещения до 26 июля из-за вероятности неблагоприятной эпидемиологической обстановки. По результатам экспертизы проб воды Роспотребнадзора купание на территории Туапсинского района разрешили в указанный срок.

Анастасия Донскова

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