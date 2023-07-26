В Белгороде и девяти приграничных муниципалитетах на год отменят школьную форму

Обязательное ношение школьной формы отменят в общеобразовательных учреждениях Белгорода и девяти приграничных муниципалитетов в учебном году 2023-2024. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.

«Решение принято. Но это не говорит о том, что мы с вами как родители не должны смотреть, в какой одежде придут дети. Они должны быть чистенькими, аккуратными, опрятными»,— добавил глава региона.

Ранее господин Гладков позволил родителям на приграничных территориях оставить школьников на дистанционном обучении с 1 сентября. В Белгороде в День знаний возобновят полноценную работу 48 общеобразовательных учреждений.

Обязательным условием очной работы школ в Белгородской области станут регулярные занятия по гражданской обороне.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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