Структура правительства Воронежской области хочет купить 162 туалетных ершика за полмиллиона

Подчиненное правительству региона казенное предприятие «Служба управления делами Воронежской области» объявило поиск подрядчика для поставки 162 туалетных ершиков за 446 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — «средства субсидий».

Исходя из максимальной стоимости контракта, цена одного ершика может составлять до 2,7 тыс. руб. «Он должен быть новым, выполнен в белом или черном цвете для установки в туалетной комнате с любым дизайном. Рукоятка и подставка товара должны быть из нержавеющей стали (для долговечности), внутренняя колба — из пластика (для дезинфекции)»,— сказано в описании закупки.

Где будут размещены ершики, не уточняется. Подрядчику нужно будет доставить их в течение десяти дней с момента заключения контракта на улицу Конструкторов, 1А.

Победителя торгов определят в ходе аукциона, на котором заказчик выберет наиболее выгодное ценовое предложение. Подать заявку на участие в нем можно до 1 августа, итоги будут подведены 3 августа.

Алина Морозова

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