Отель под брендом Hilton за 1,1 млрд рублей планируют открыть в Анапе к лету 2024 года

Открыть пятизвездочный отель под брендом Hilton в Анапе на Пионерском проспекте постараются досрочно, к 1 июня 2024 года. По плану срок сдачи объекта за 1,1 млрд руб. назначен на полгода позже, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

Строительство проходит в два этапа: на первом возводится 8-этажный спальный корпус, на втором построят административное здание. Инвестор Руслан Димоев отметил, что общестроительные работы находятся в завершающей стадии, там прокладывают коммуникации и переходят к отделке. Реализация проекта даст городу около 150 новых рабочих мест.

«По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева разработан проект планировки Пионерского проспекта, чтобы была возможность строить здесь не жилые комплексы, а современные и комфортные курортные объекты»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

На инвестиционном портале Анапы отмечается, что отель будет иметь полукруглую форму, состоящую из двух сейсмоблоков, с развитой входной группой помещений первого этажа. В отеле предполагается 186 номеров общей вместимостью 372 человека: 175 однокомнатных и 11 двухкомнатных. Общая площадь спального корпуса составит 14 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram