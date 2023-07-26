Определен новый руководитель департамента инвестиций Ярославской области

Исполнять обязанности директора департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области будет заместитель директора департамента Андрей Сторожев. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что и.о. директора департамента Александр Путилин покидает свой пост после года работы в этой должности.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Также на должность заместителя директора департамента назначен Александр Ольхов. Ранее он занимал должность директора дирекции развития и продвижения особой экономической зоны «Технополис «Москва», где курировал разработку стратегических направлений развития особой экономической зоны и формирование плановых показателей ее эффективности. Также занимался разработкой мероприятий по улучшению технологических процессов, созданием и администрированием московских кластеров фотоники и электромобилестроения.

Антон Голицын