В Туапсинском районе сняли запрет на купание в море

В Туапсинском районе отменили запрет на купание в море, который был введен после подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора исследовал пробы морской воды в Черном море на территории Туапсинского района. С 20 июля они соответствуют гигиеническим нормативам. Всего с 16 июля филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» взял 243 пробы.

11, 12 и 15 июля в Туапсинском районе прошли сильные ливни, в результате которых произошло наводнение. Несколько людей унесло в море, позже были обнаружены их тела. В муниципалитете был введен режим ЧС, повредилась инфраструктура. Запрет на купание ввели 12 июля. Позже его продлили еще на неделю.

Татьяна Ручкина

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