Четыре района Ярославской области могут не получить паспорт готовности к отопительному сезону

Четыре района Ярославской области на сегодняшний день не получили паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил директор департамент ЖКХ Алексей Рябченков на заседании правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Паспорт еще не получили Переславль-Залесский, Рыбинск, Некрасовский и Тутаевский районы. По мнению господина Рябченкова, точно не сможет получить паспорт готовности Переславль.

«Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение работ на тепловых сетях, нет документов об отсутствии фактов эксплуатации оборудования сверх ресурсов, то есть надо пройти освидетельствование таких объектов, и нет оборудования резервного топливного хозяйства. Сейчас мы провели совещание в сложных районах, где за последние 3 года не были получены паспорта готовности, это Переславль, Рыбинск, Тутаевский и Некрасовский районы. По каждому району сформированы необходимые задачи»,— сказал господин Рябченков. Он отметил, что в этом году перспектив по получению паспорта готовности практически нет у Переславля.

По словам Алексея Рябченкова, в списке недостатков Переславля-Залесского отсутствие у поставщиков теплоэнергии ООО «МЭС» и ООО «Экопетровск» лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов. В Рыбинске паспорт готовности не позволяют получить неработоспособность резервного топливного хозяйства ООО «Рыбинская генерация» и эксплуатация «Рыбинской генерацией» оборудования без проведения мероприятий по продлению срока эксплуатации.

«Мы проговорили план по резервному топливному хозяйству и оборудованию. По Рыбинску мы можем выйти на паспорт, но надо постараться»,— отметил директор департамента ЖКХ.

«У нас все зависит от позиции Ростехнадзора. При максимальной жесткой позиции нам дополнительно надо 420 млн руб., есть шанс эту позицию смягчить, и мы сейчас над этим очень плотно работаем. 420 млн — это резервное топливное хозяйство в полном объеме, если делать по нашим 25 котельным. Мы здорово продвинулись по вопросу сверх ресурсов. Раньше «ТГК-2» основные средства направляли на сети. Мы сейчас, имея федеральные средства на ремонт сетей, сделали акцент на ремонт котлов. Шанс у нас есть, я бы ставил здраво за два года выйти на паспорт, но стараться будем в этом»,— сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Господин Рудаков обратил внимание главы региона на проблемы с получением денег на ремонт сетей на средства Фонда реформирования ЖКХ.

«У нас до сих пор нет федеральных денег. Формальные процедуры все выполнены, но мы сидим без материалов, у нас средств своих нет. Мы подрядчикам не можем заплатить, они материалы не могут закупить. Суммы колоссальные, мы сидим без средств. Сейчас речь не о лимитах, а о реальной кассе. У нас все раскопано»,— сказал господин Рудаков.

Алексей Рябченков пояснил, что в фонд реформирования направлен весь пакет документов и сейчас ожидается согласование. Планируется, что федеральные деньги доведут в августе, но работы уже нужно начать выполнять. Губернатор поставил задачу на этой неделе довести Рыбинску дотации, порядка 100 млн руб., а потом заместить на пришедшие федеральные деньги.

В Тутаеве у АО «Тутаевская ПГУ» также нет лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов и эксплуатацию оборудования без проведения мероприятий по продлению срока эксплуатации. Ранее «Тутаевская ПГУ» подавала в арбитражный суд заявление о своем банкротстве в результате значительных долгов перед госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

«Никто не запрещает Тутаевскому району получить лицензии и паспорт. Шансы у Тутаевского района выйти на паспорт есть. Главное руководителю «ТПГУ» аттестоваться сейчас и получить лицензии по этому объекту»,— пояснил Алексей Рябченков.

«Мы разговаривали с «ТПГУ», у них на начало августа приглашение на экзамен. Я буду надеяться, что они сдадут»,— прокомментировала глава Тутаевского района Ольга Низова.

В Некрасовском районе сохраняются проблемы с бывшей котельной Минобороны Бурмакино.

«Ситуация нормализована. Бурмакино не получало горячую воду в летний период, пока котельная находилась в Минобороны. Сейчас дома полностью обеспечены, котельная тоже всем обеспечена, мы готовы и к модернизации котельной. Ситуация сложнее, чем у других районов, но шанс получить паспорт есть»,— прокомментировал директор ЖКХ.

Алла Чижова