«Вместе с приставкой Plus у модели обновился внешний вид»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, каким получился автомобиль Changan CS75Plus.

Марка Changan анонсировала запуск в России еще одной своей модели — кроссовера CS75Plus. Казалось бы, событие заурядное: новые кроссоверы самых разных китайских марок последнее время появляются на отечественном рынке чуть ли не каждый день. Но здесь небольшая ремарка — CS75 Plus станет уже 14-й моделью бренда Changan, которая официально доступна к покупке у российских дилеров.

Я не знаю, какая еще автомобильная марка может похвастать у нас такой же длинной модельной линейкой. Но что очевидно: далеко не все бренды из Китая, которые сегодня в России на слуху, у себя на родине столь же могущественны. Просто как тяжелый поезд медленно останавливается — это, правда, говорят несколько по иному поводу — точно так же он и разгоняется. Вопрос времени.

Changan Automobile Group входит в 20 крупнейших компаний КНР, не автомобильных, а всех. В позапрошлом, постковидном, году она реализовала 2,3 млн автомобилей, заняв четвертое место на китайском рынке. Квартирует компания в городе Чунцин, население которого составляет 32 млн человек, но это к слову.

Что касается очередной новинки, то это довольно старая модель, отлично зарекомендовавшая себя на внутреннем рынке, ставшая самым популярным автомобилем марки в Китае.

Вместе с приставкой Plus у нее обновился внешний вид — по моде последнего времени стала объемнее радиаторная решетка и уже фары. За все это надо сказать спасибо Бертрану Баху, дизайн-директору студии Changan в Турине. В свое время работавший на General Motors художник приложил руку к таким объективно красивым автомобилям, как Opel Insignia и Opel Astra GTS.

На Changan CS75 для российского рынка ставится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 178 л.с. Привод только передний. У себя на родине модель бывает и более мощной, а также есть гибридная версия. Но я же говорил, что Changan в России еще только в начале своего пути.