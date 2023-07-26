Двухгодовалая девочка погибла от удара током в гостинице Красноармейского района

В станице Новомышастовской Красноармейского района маленький ребенок погиб от удара током от оголенного провода в гостинице. На владелицу средства размещения завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Женщина оказывала услуги по предоставлению отдыха в гостиничном комплексе в станице Новомышастовской. 23 июля туда приехала семья из Краснодара с маленькой дочерью. Вечером того же дня девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от находившегося там неизолированного провода. Приехавшие на место медики не смогли спасти ребенка.

На 48-летнего индивидуального предпринимателя завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Она подозревается в ненадлежащем оказании услуг. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Татьяна Ручкина

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