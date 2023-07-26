Мишустин отреагировал на ДТП на Алтае, в котором пострадали туристы из Екатеринбурга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от федеральных и региональных властей внимательно следить, как оказываются туристические услуги в регионах, чтобы не допускать ЧП. Так он прокомментировал ДТП на Алтае, в котором пострадали 12 туристов из Екатеринбурга, в том числе девять детей, а один человек погиб.

«То, что касается жизни, безопасности людей должно быть под особым контролем. Еще раз: федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается, конечно, не только республики, но и всех российских регионов»,— цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Он добавил, что, по предварительной информации, грузовой автомобиль, попавший в ДТП на Алтае, был неисправен. А у организаторов поездки не было лицензий на перевозку людей.

Напомним, авария произошла утром 25 июля. По данным следователей, водитель грузовика «ГАЗ-66», который двигался по дороге к Каракольским озерам, не справился с управлением. В результате грузовой автомобиль, в кузове которого находились туристы, опрокинулся. Всего в автомобиле находилось 17 человек, из которых 16 — туристы.

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области сообщил, что поездка была организована уральцами самостоятельно — группа не пользовалась услугами туроператоров и не была зарегистрирована. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил взять на особый контроль ситуацию с ДТП.

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