Власти Сочи просят жителей и туристов не выходить днем на открытое солнце из-за сильной жары

27 июля в Сочи ожидается сильная жара, местами температура воздуха достигнет 36°С. В связи с этим власти курорта просят всех не выходить на открытое солнце в дневное время, лицам с заболеваниями и вовсе рекомендуют остаться дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение. Жителям и туристам рекомендуют по возможности ограничить пребывание на открытом солнце с 12 до 18 часов. От походов на улицу просят воздержаться лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если же такой возможности нет, нужно надевать головной убор и иметь при себе медикаменты, а также по возможности чаще принимать водные процедуры.

По поручению мэра Алексея Копайгородского в Сочи усилили контроль за состоянием пожарной безопасности. За разведение костров и сожжение сухой травы и бытового мусора грозит штраф.

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края ранее предупредило, что во второй половине дня и вечером 27 июля температура воздуха в регионе достигнет опасных +39°. На черноморском побережье таких высоких температур не ожидается.

Татьяна Ручкина

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