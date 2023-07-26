«Из питерских резидентур часто отмечают отель Wynwood»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ об арт-резиденциях, которые пользуются популярностью у начинающих художников и любителей искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wynwood Фото: Wynwood

Продолжаю рассказ об отечественных арт-резиденциях, начатый неделю назад. Итак, окрестности столицы.

Дом творчества «Переделкино» в одноименном поселке между Боровским и Минкой. Как ни странно, тут привечают не только писателей, но и художников и даже драматургов. Приятельница жила здесь как-то три недели, жалуется, что за это время «не написала ни строчки», зато потом разразилась пьесой. За два года работы междисциплинарной резиденции здесь побывали Владимир Селезнев, Марго Трушина и другие.

И москвичи, и приезжие живут в здании Дома творчества, который теперь шикарный отель, питаются в местном кафе. Художественных мастерских нет.

Я, кстати, совместно с руководством подмосковного Музея-усадьбы «Горки Ленинские» пытаюсь протестировать возможность создания арт-резиденции здесь, в бывшем поместье Зинаиды Морозовой. Есть помещение бывших конюшен, есть своя гостиница и кафе. Посмотрим, получится ли…

Если продолжать разговор о Московской области, то в Коломне давно функционирует «Арткоммуналка. Ерофеев и другие». Это небольшая квартира-студия при Музее советского коммунального быта. Здесь творят художники и литераторы. Особо привечают проекты, связанные с текстилем (город издавна славится ткацкими фабриками).

Из питерских резидентур часто отмечают дизайнерский отель Wynwood. Художники, выигравшие open call, десять дней живут и работают в паре шагов от Казанского собора, а организаторы после забирают одну работу себе.

А теперь регионалы: «Выкса» Нижегородской области, существует с 2017 года. Через проект прошло 55 резидентов — три обязательных публичных мероприятия, вам оплачивают дорогу и продакшн и даже дают грант.

Еще раньше открылась резиденция «Заря» во Владивостоке в здании бывшей швейной фабрики, несколько лет она была закрыта, но с этого года снова функционирует.

Не могу не сказать о резиденции PolArt в моем любимом Норильске. Северное сияние (я видел), -35 днем, передвигаться перебежками. Но зато навсегда запомнишь, как песец перебегает дорогу в аэропорт, или сугроб в июне в поселке Кайеркан.