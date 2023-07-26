В Сочи за полгода на реализацию нацпроектов потратили 1,3 млрд рублей

За полгода исполнение бюджета на реализацию нацпроектов в Сочи составило 1,3 млрд руб., или 30%. Как отмечает пресс-служба курорта, этот показатель выше среднекраевого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Первый замглавы Сочи Светлана Калинина отметила, что на реализацию четырех проектов предусмотрели 4,4 млрд руб. Взаимодействие со структурами, реализующими нацпроекты, и сроки контролируют заместители главы курорта. Для повышения эффективности 43 мероприятия по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» включены в городской календарь ввода объектов на 2023 год.

В городе уже завершили все запланированные на 2023 год мероприятия по нацпроекту «Культура». В его рамках для литературно-мемориального музея Островского закупили интерактивную панель, подвесную систему для развешивания картин, комплект аудиогидов и компьютерную программу для цифровизации деятельности музеев.

Также все запланированные на год работы завершили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За полгода по нему освоили более 87% от предусмотренного лимита. В итоге подрядчики привели к нормативам 32 участка улично-дорожной сети общей протяженностью более 35 км.

До 1 сентября на курорте планируют установить 65 пунктов мониторинга дорожного движения, автоматическую дорожную метеостанцию и вычислительный сервер. Также намерены устроить четыре новых и модернизировать три существующих светофорных объекта.

По нацпроекту «Образование» в микрорайоне Лазаревском на улице Калараша-Малышева строят школу на 1,1 тыс. мест. Подобный объект и детсад на 300 мест возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в микрорайоне Северная Бытха. Там же строят две многоэтажки для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья в Центральном и Лазаревском районах курорта.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram