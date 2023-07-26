Мэра Белгорода Валентина Демидова премируют из бюджета

Депутаты городского совета Белгорода решили премировать мэра Валентина Демидова «за исполнение муниципального бюджета в первом полугодии 2023 года». Инициатива была единогласно одобрена парламентариями накануне на 63-й сессии горсовета.

Сумма вознаграждения, выделяемого из бюджета города, не разглашается. Как отметил председатель горсовета Вадим Радченко, премия будет складываться в «пределах средств, предусмотренных на эти цели».

Господин Демидов был назначен на пост мэра Белгорода в январе 2023 года. До этого он более двух месяцев исполнял обязанности градоначальника. Ранее занимал аналогичную должность в Симферополе.

Господин Демидов сменил на посту мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взяток и превышении полномочий.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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