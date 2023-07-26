В Новороссийске закрыли пляж «Малая земля» после протеста активистов

Из-за возмущений активистов мэрия Новороссийска расторгла договор с арендатором пляжа «Малая Земля», находящимся возле одноименного мемориала. Об этом сообщает «Наша газета Новороссийск» со ссылкой на замглавы города Олега Мацедонского.

«Пользователю пляжной территории "Малая Земля" вручено уведомление о расторжении договора. В настоящее время он начал его обжаловать в досудебном порядке»,— отметил Олег Мацедонский.

Пляж возле мемориального комплекса был оборудован по просьбе пенсионеров, которым тяжело ходить на Суджукскую косу, а также сотрудников мемориала, возмущающихся купанию прямо у подножья мемориала. Недовольство активистов вызывало то, что возле памятника люди ходят в купальниках и пьют алкоголь.

Татьяна Ручкина

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