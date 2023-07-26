Прокуратура проверит детский сад в Нижневартовске из-за сломавшей ключицу девочки

В Нижневартовске прокуратура проверит детский сад на ул. 60 лет Октября из-за сообщений о том, что двухлетняя девочка сломала там ключицу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По предварительным данным, инцидент произошел 25 июля. СМИ сообщали, что воспитанница детского сада № 80 «Светлячок» рассказала бабушке, что упала и сильно ударилась. Воспитатель якобы заявила, что ребенок начал падать со стульчика, но она успела ее подхватила. Впоследствии девочке диагностировали перелом.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку работе сотрудников детского сада по профилактике несчастных случаев с детьми, а также созданию необходимых безопасных условий для них. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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