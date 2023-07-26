Владельцев обстрелянных домов в Белгороде на два года освободят от земельного налога

Депутаты горсовета Белгорода накануне на заседании утвердили освобождение от земельного налога собственников домов в областном центре, сильно пострадавших от обстрелов ВСУ. Решение было принято единогласно, сообщили в пресс-службе горсовета.

Мера поддержки распространяется только на налоговый период 2022-2023 годов.

Под нее попадают исключительно дома, «использование которых невозможно из-за разрушений», а также здания, находящиеся в зоне риска обстрелов

В горсовете добавили, что перечень участков, на которые будет распространяться мера поддержки, теперь должна утвердить мэрия Белгорода.

Сергей Калашников

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