Жителя Курской области осудили за кражу досок с укреплений на границе

Мировой судья судебного участка Кореневского судебного района Курской области признал виновным в совершении кражи (ч.1 ст. 158 УК РФ, максимальное наказание — до двух лет колонии) 43-летнего жителя Рыльского района, забравшего себе материалы для строительства линии укрепления на границе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что в мае 2023 года мужчина похитил на территории Кореневского района десять деревянных щитов, погрузил их в свой автомобиль и поехал домой. По дороге был остановлен сотрудниками ДПС.

Ущерб от действий курянина оценили в 12 тыс. руб. В суде он сознался в содеянном. Ему был назначен штраф в размере 25 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как в Курской области начинали строить линии обороны у границы с Украиной — в публикации «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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