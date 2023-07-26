Почетными гражданами Белгорода станут бывший и нынешний депутаты

Совет депутатов Белгорода утвердил двух кандидатов на присвоение звания почетных граждан города в 2023 году. Ими стали вице-спикер облдумы Любовь Киреева и председатель совета ветеранов Восточного округа Белгорода Анатолий Бурик, который недавно сдал мандат депутата горсовета из-за возраста. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Обе кандидатуры — представители «Единой России». Госпожа Киреева и господин Бурик на вчерашней сессии набрали по 31 голосу городских парламентариев из 34 присутствующих.

В пресс-службе пояснили, что звания почетных горожан будут присвоены «ко дню освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков».

Сергей Калашников

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