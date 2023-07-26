Начальником департамента физкультуры и спорта Липецка назначена Ксения Казакова

Ксения Казакова назначена начальником департамента физкультуры и спорта Липецка. Об этом сообщила мэрия . С 2020 года эту должность занимала Александра Кузнецова, которая перешла на пост директора спортивного комплекса «Звездный».

Госпожа Казакова окончила Московский государственный институт культуры по специальности «Журналист», а также факультет физической культуры и спорта Московской государственной академии физической культуры. Она основала беговое сообщество Lipetsk Run Club, выступает президентом Федерации триатлона Липецкой области.

Ранее госпожа Казакова, как рассказали в мэрии, принималаучастие в организации чемпионата мира по легкой атлетике, мировой лиги по водному поло, финала чемпионата России по волейболу. Сейчас организует старты по легкой атлетике и триатлону в Липецке.

Алина Морозова

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