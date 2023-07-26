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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 июля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:44. Депутаты горсовета Белгорода накануне на заседании утвердили освобождение от земельного налога собственников домов в областном центре, сильно пострадавших от обстрелов ВСУ

09:56. ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области. Как сообщил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале, в результате «пяти прилетов» повреждена линия электропередачи, часть поселка обесточена.

09:24. В Рыльском районе Курской области с 10:00 до 15:00 на «специальных полигонах» пройдут учебные стрельбы «наших войнов», сообщил глава района Андрей Лисман. Он попросил жителей «соблюдать спокойствие».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 июля

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