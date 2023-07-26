Тюменские власти за четыре года направили 755 млн рублей на развитие технологических проектов

Власти Тюменской области с 2019 по 2022 год направили 755 млн руб. субсидий на развитие ключевых технологических проектов в регионе. Об этом на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня рассказал губернатор Александр Моор. Совет провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Тюменский губернатор в ходе обсуждение рассказал, что в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре сейчас реализуются 54 проекта по направлениям «Биобезопасность», «Арктика», «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии» и «Нефтехимия».

«Научно-образовательные центры решают важнейшие задачи по достижению технологического суверенитета. Нам важна их нацеленность на получение конкретных результатов, которые будут укреплять экономику как отдельно взятых субъектов, так и всей страны»,— подчеркнул господин Чернышенко.

Западно-Сибирский НОЦ был создан при поддержке Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на базе нескольких университетов регионов «тюменской матрешки». Всего в него входят 11 вузов, 15 научных центров, 10 предприятий, пять институтов развития.

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