В Ярославской области создадут «Трудовой фронт»

В Ярославской области создадут общественное движение «Трудовой фронт». С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия» в Ярославской областной думе, сообщает официальный сайт партии. Движение планирует заниматься «восстановлением престижа рабочих профессий» и «повышением уважения к человеку труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Александрычев

Фото: Правительство Ярославской области Николай Александрычев

Фото: Правительство Ярославской области

«Эта инициатива одобрена областными профсоюзами, мы получили поддержку и работников заводов»,— сказал председатель фракции Николай Александрычев.

Также господин Александрычев встретился с губернатором Михаилом Евраевым, на встрече шла речь о планах движения. Среди них установка досок почета в городах области, учреждение памятного знака «Человек труда», а также проведение конкурсов профмастерства. Кроме того, планируются экскурсии школьников на предприятия области для профессиональной ориентации.