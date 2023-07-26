Под Краснодаром мотоциклист скончался после столкновения с грузовиком

Ночью на трассе под Краснодаром водитель мотоцикла скончался после столкновения с «Газелью». В пресс-службе УМВД по Краснодару отметили, что по факту ДТП началась доследственная проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Краснодару Фото: УМВД по Краснодару

Авария произошла 26 июля в 02:15 на 4-м км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. 37-летний водитель мотоцикла марки Honda направлялся в сторону столицы Кубани. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Газелью», которая от удара опрокинулась на бок.

Уточняется, что мотоциклист был в шлеме и экипировке. Однако от полученных травм он скончался на месте аварии. Также пострадал 55-летний водитель грузовика.

Татьяна Ручкина

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