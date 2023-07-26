На Полевском тракте вылетевшего из автомобиля мужчину насмерть задавила другая машина

На Полевском тракте под Екатеринбургом произошло ДТП, в результате которого погиб человек. В пресс-службе городского УГИБДД сообщили, что инцидент произошел поздно вечером 25 июля на 15 км дороги.

По предварительной информации, автомобиль Skoda Octavia, который ехал в сторону Екатеринбурга, съехал с проезжей части и врезался в барьерное ограждение. В результате 60-летний пассажир вылетел с переднего сиденья на проезжую часть, попав под колеса «Ваз 2111». От полученных травм мужчина скончался. Водитель Skoda Octavia был госпитализирован в ГКБ.

В ГИБДД сообщили, что погибший пассажир, предварительно, не был пристегнут ремнем безопасности. У 42-летнего водителя Skoda освидетельствование установило 1,036 промилле. Водитель «Ваз» был трезв.

На место ДТП выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга. По факту аварии будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина произошедшего.

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