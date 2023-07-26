Китайская компания Hisense намерена локализовать производство в Петербурге

Китайский производитель телевизоров и систем кондиционирования Hisense планирует локализовать производство на территории Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, который провел встречу с партнерами из КНР для обсуждения вопросов инвестиционного и промышленного сотрудничества.

По словам господина Полякова, в настоящий момент Hisense рассматривает возможность инвестиций в экономику Петербурга и подбирает площадку для будущего производства. Помимо основного рода деятельности китайская компания также занимается разработкой инновационных решений для цифровой медицины, транспорта, автопрома и других отраслей, подчеркнул вице-губернатор Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что китайская Hisense может купить российские заводы Bosch в Стрельне.

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