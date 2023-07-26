Средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области выросла на 5 тыс. рублей

В июне средняя ожидаемая зарплата в Челябинской области составила 43,6 тыс. руб. Это на 5,2 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в исследовании HeadHunter.

Наиболее ощутимо зарплатные ожидания за год выросли у представителей сферы сельского хозяйства — на 19,1 тыс. руб., до 72,9 тыс. руб. На втором месте по динамике специалисты по добыче сырья (+16,6 тыс. руб.) и строители (+14,3 тыс. руб.). На 10 тыс. руб. вырос желаемый размер оплаты труда у сотрудников сферы автобизнеса, производственников, финансистов, бухгалтеров и квалифицированных рабочих.

«Падение зарплатных ожиданий не зафиксировано ни в одной профессиональной сфере. На самое большое вознаграждение на работу в регионе претендует высший и средний менеджмент — зарплатные ожидания этой категории соискателей составляют 88,3 тыс. руб.»,— отмечают эксперты HeadHunter.

В целом по Уральскому федеральному округу зарплатные ожидания соискателей за год увеличились на 6,2 тыс. руб. и составили 50,3 тыс. руб., по России — на 6,2 тыс. руб., до 58 тыс. руб.

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