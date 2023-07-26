Каждый третий челябинец согласен на зарплату «в конверте»

Получать черную зарплату сегодня согласны 35% челябинцев. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Категорически против оплаты труда «в конвертах» 47% респондентов.

Мужчины согласны на неофициальную зарплату чаще, чем женщины, - 41% против 25%. Чем респонденты старше, тем больше среди них готовых получать черную зарплату.

«Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц (40%)»,- добавляют авторы исследования.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте