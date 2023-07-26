В Краснодаре в районе Западного Обхода с 1 августа изменят движение три автобуса

С 1 августа в Краснодаре маршруты № № 38, 56 и 121А изменят движение в районе Западного Обхода в связи с оптимизацией школьного подвоза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автобус № 38 будет следовать по ул. Западный Обход от ул. Дзержинского до дома № 23 по ул. Кельнской. В его маршруте исключается участок по ул. Средней (от Екатерининской до Западного Обхода). Маршрут автобуса № 56 продлят до пересечения улиц Средней и Екатерининская. Он проедет по Западному Обходу, там свернет на улицу Конгрессную и вернется на Западный Обход.

Автобус № 121А теперь будет ездить от мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» по улицам Конгрессной, Западный Обход и Дзержинского до остановки «Красная площадь». После он будет возвращаться на Западный Обход с заездом на улицу Конгрессную и далее по маршруту. Такая же схема проезда будет действовать и в обратном направлении.

Для улучшения транспортной доступности улицы Конгрессной автобус № 32 перешел на регулируемый тариф. С июля по август, а также по воскресеньям и праздникам работают восемь автобусов, а с 1 сентября по рабочим и субботним дням их будет 12. Автобусы едут по ул. Круговой вместо улиц Атарбекова и Тургенева.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram