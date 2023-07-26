ММК за шесть месяцев направил почти 1,5 млрд рублей на социальные и благотворительные программы

Магнитогорский металлургический комбинат в январе-июне направил на социальные программы и благотворительность 1,48 млрд руб. Как сообщают в пресс -службе ММК, основные направления вложений – социальные льготы и гарантии работникам, развитие территории присутствия компании, реализация благотворительных программ.

884 млн руб. выделено на предоставление льгот сотрудникам. В социальный пакет ММК входят программы в рамках добровольного медицинского страхования, лечение работников в санаториях, отдых для их детей, поддержка спорта и здорового образа жизни, организация питания сотрудников и проведение культурно-массовых мероприятий.

В этом году на ММК запустили новую программу медицинской поддержки персонала – «Высокие медицинские технологии». Сотрудник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медпомощи. К страховым случаям относится целый ряд диагностированных впервые заболеваний, в числе которых злокачественные новообразования, болезни, требующие кардиохирургических операций, трансплантация органов и тканей, эндопротезирование суставов.

На развитие территории присутствия группа ММК в первом полугодии направила 369 млн руб. В частности, деньги выделялись на развитие спортивных объектов, проведение всероссийских соревнований, поддержку учреждений здравоохранения в Магнитогорске.

На благотворительность в январе-июне ММК выделил 231 млн руб. Средства были направлены на поддержку ветеранов предприятия, а также образования, материнства и детства.

«Стабильно высокий уровень социальных инвестиций отражает главный приоритет группы ММК – быть социально ответственной и устойчиво развивающейся компанией. Социальная поддержка работников и их семей, а также жителей территорий присутствия носит системный и долгосрочный характер», – отмечают в пресс-службе ММК.

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