Доходы Петербурга могут снизиться на 1 млрд рублей из-за снижения турпотока из Китая

Петербург может недополучить от 900 млн до 1,4 млрд руб. из-за отсутствия групповых туристов из Китая, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников туристического рынка.

В этом году до Петербурга могут доехать лишь от 20 тыс. до 100 тыс. человек. Перед началом летнего сезона власти ожидали приезда 100 тыс. – 150 тыс. китайских туристов. В среднем они тратят около 18 тыс. руб. на человека — проживание, экскурсии, питание и доходы туроператора. Эксперты считают, что в дальнейшем город можешь недополучить от 1,8 до 2,7 млрд руб.

Соглашение России и КНР о безвизовых групповых туристических поездках было возобновлено в феврале 2023 года после приостановки его действия во время пандемии. Договор предполагает, что группы от 5 до 50 человек могут находиться на территории страны в течение 15 дней. Запуск механизма переносился из-за согласования списков аккредитованных туроператоров. Сейчас ориентировочная дата назначена на 1 августа этого года. Ранее «Ъ-СПб» писал, что механизм начнет работать с 1 июля.

На данный момент туристы из КНР могут приехать в Россию по индивидуальным визам — официальный консульский сбор составляет $50, но фактически обходится дороже, в $150-200, из-за увеличения доли посреднических услуг. Отмечается, что начало выдачи электронной визы для въезда в РФ может простимулировать поток из Китая, запуск назначен на 1 августа, стоимость составит $52.

Как утверждают эксперты, даже если в августе начнет действовать безвизовый режим и электронная виза, массовый поток туристов из КНР в Петербург могут сдерживать другие факторы. В Китае больше не действует субсидирование выездного туризма, ранее финансовая помощь могла покрывать до 50% стоимости тура. Сейчас страна нацелена на стимулирование въездного туризма, чтобы восстановить экспорт услуг. Также участники туристического рынка отмечают, что Россия и в частности Петербург, не является приоритетным направлением для жителей КНР — более 70% турпотока из Китая приходится на страны Юго-Восточной Азии.

Анастасия Порхоева

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