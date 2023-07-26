Зарплатные ожидания фермеров и аграриев в Свердловской области выросли почти на 15 тыс. рублей

Средняя ожидаемая зарплата у жителей Свердловской области за год выросла на 5,6 тыс. руб., и в июне составила 48,65 тыс. руб. Сильнее всего зарплатные ожидания выросли у фермеров и аграриев, которые сейчас хотят получать в среднем 69,4 тыс. руб. Это почти на 15 тыс. руб. больше, чем было год назад, следует из исследования сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Запросы специалистов по закупкам выросли на 12,7 тыс. руб. — до 68,2 тыс. руб., а строителей — на 12,4 тыс. руб. (до 71,8 тыс. руб.). Также на 10 тыс. руб. и более выросли ожидания по зарплате у производственников, специалистов по добыче сырья, по стратегии и инвестициям и у IT-специалистов. При этом ни в одной профессиональной сфере зарплатные ожидания за год не снизились.

Самые высокая средняя ожидаемая зарплата на Урале у среднего менеджмента — 105,7 тыс. руб. Представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» хотят получать 89,6 тыс. руб., а «Производство, сервисное обслуживание» —69,9 тыс. руб.

При этом в целом по России зарплатные ожидания выросли на 6,2 тыс. руб. до 57,9 тыс., а в Уральском федеральном округе (УрФО) — на 6,2 тыс. руб. до 50,2 тыс. руб. Сильнее всего запросы увеличились в Ямало-Ненецком автономном округе (+9 тыс. руб. до 80,4 тыс. руб.) и в Ханты-Мансийском автономном округе (+8,7 тыс. руб. до 61,5 тыс. руб.).

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