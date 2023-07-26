Основатель «Алендвика» покинул пост гендиректора компании

Генеральный директор пермского ООО «УК “Алендвик”» Александр Никифоров покинул должность, оставшись при этом единственным владельцем компании. Новым гендиректором общества стала директор сети кафе группы компаний «Алендвик» Елена Юнко. Об этом сообщает издание Business Сlass со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «СБИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: alendvic.ru Фото: alendvic.ru

«Алендвик» является сетевым оператором общепита, работает в сегменте кафе быстрого обслуживания. Группа управляет десятью брендами, в том числе в рамках франшизы. Среди них — SFC-Express, BR and Ice, «Кодак Экспресс», «Поке-maN», Good News, Viva la Pizza и другие. Заведения «Алендвика» работают в Перми и на территории региона.